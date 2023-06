Allocco tratto in salvo dalla protezione civile, l'intervento a Bella Farnia. Ad allertare i volontari Anc coordinati dal maresciallo Enzo Cestra è stato un cittadino che ha notato appunto la presenza del rapace notturno nel giardino della propria abitazione. Il gruppo di protezione civile stava effettuando in quel momento attività di monitoraggio per l'antincendio.

L'allocco è stato recuperato e consegnato ai Carabinieri Forestali presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Fogliano dove ora verrà sottoposto alle cure. Un'eccellenza il Centro a Fogliano grazie al quale molti rapaci notturni e non solo tornano a volare.