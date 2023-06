Salvatore Quasimodo, Alberto Moravia, per la tipologia B l'idea di Nazione di Federico Chabod, Piero Angela e una riflessione su ‘Intervista con la storia' di Oriana Fallaci e per l'attualità sulla tipologia C la lettera sulla maturità durante la pandemia inviata al mondo accademico dal ministro Bianchi nel 2021 e una riflessione sull'articolo di Marco Belpoliti ‘Elogio dell'attesa nell'era di whatsapp'. Sono alcune delle tracce con cui si sono misurati gli studenti alla prova dell'esame di stato in tutta Italia. In provincia di Latina sono 4704 gli studenti coinvolti nelle scuole statali e 480 nelle paritarie di cui 935 provenienti dai professionali che quest'anno, dopo la riforma, si cimentano con la seconda prova scritta di indirizzo. Solo su Latina gli aspiranti al diploma sono invece 2.023.

Questa mattina il sindaco Matilde Celentano ha fatto gli auguri agli studenti di fronte al liceo Manzoni. "Godetevi fino in fondo questa esperienza - ha detto ai ragazzi - con la gioia di andare incontro ad una nuova fase della vita e con l'attenzione che richiede un passaggio così importante". Le operazioni si sono svolte con regolarità: prima delle 8:30 il Presidente o i Presidenti di commissione (o rispettivi delegati) hanno assistito all'attivazione dell'applicazione da parte del referente del Plico telematico. Per la decriptazione dei testi, il Presidente di commissione e il referente di sede hanno inserito la Chiave Ministero, comunicata il giorno della prova scritta tramite appositi canali da parte del Ministero. L'inserimento della Chiave ha permesso l'apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata contenuta nel plico telematico. Emozionati ma consapevoli i ragazzi all'ingresso dell'istituto Vittorio Veneto-Salvemini e del liceo classico Dante Alighieri di Latina. Si aspettavano la crisi ambientale, come autori D'Annunzio e come temi d'attualità il femminicidio, la guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale.