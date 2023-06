La città di Aprilia dice addio a Vincenzo Lilli, storico commercialista di Aprilia ed ex presidente dell'azienda speciale Aprilia Multiservizi. L'uomo è morto questo pomeriggio all'età di 72 anni, conosciutissimo in città per la sua attività di ragioniere commercialista nel corso degli anni aveva ricoperto incarichi di responsabilità nelle aziende pubbliche del Comune di Aprilia. Legato da una profonda amicizia con l'ex sindaco Domenico D'Alessio, nel gennaio 2013 venne nominato dal sindaco Antonio Terra presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Aprilia Multiservizi, ruolo che ricoprì per un anno. I funerali si terranno domani (giovedì 22 giugno) alle 16.30 nella parrocchia Maria Madre della Chiesa in via Aldo Moro. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte delle redazione di Latina Oggi.