Per consentire al Gestore dell'Infrastruttura Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione sulla linea FL7 tra Priverno e Formia, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Priverno e Minturno dalle ore 00:30 circa di venerdì 30 giugno alle ore 00:30 di lunedì 3 luglio 2023.

Al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori, sarà predisposto un servizio di bus sostitutivi effettuato con bus Gran Turismo da 50 posti (12 metri di lunghezza ca), che effettueranno le seguenti missioni:

• Priverno – Minturno e viceversa;

• Sessa Aurunca – Priverno;

• Villa Literno – Priverno;

• Minturno – Roma Termini.

Il numero di mezzi che verrà impiegato sarà rilevante, in particolar modo nelle stazioni di Priverno, Minturno e Formia. Le prime due in quanto sede dell'interscambio con i treni da/verso Roma mentre per Formia, poiché il punto di fermata dei bus è stato individuato presso la fermata Cotral su Molo Vespucci, i bus non faranno fermata nel piazzale antistante alla stazione ma nella zona del porto.

I bus effettueranno servizio viaggiatori nei seguenti punti di fermata:

• Roma Termini: piazza dei Cinquecento fermata bus linea 50;

• Pomezia: fermata TPL – piazzale stazione FS;

• Campoleone: fermata bus – ingresso stazione FS;

• Cisterna di Latina: fermata TPL – piazzale stazione FS;

• Latina: piazzale L. Caetani (piazzale stazione FS) – fermata TPL;

• Sezze Romano: fermata Cotral – ingresso stazione FS;

• Priverno: piazzale stazione FS;

• Monte S. Biagio: fermata Cotral su S.S.7 Appia – altezza stazione FS;

• Fondi: piazzale stazione FS;



• Formia: fermata Cotral su Molo Vespucci;

• Minturno: palina TPL – parcheggio stazione lato via Appia;

• Sessa Aurunca: piazzale stazione FS;

• Villa Literno: piazzale stazione FS.

Per quanto concerne la sosta inoperosa dei bus adibiti quale scorta saranno utilizzate le seguenti aree dedicate antistanti ai piazzali di stazione:

• Priverno-Fossanova: via S.P. Sonninese, in prossimità del fabbricato viaggiatori, nell'area parcheggio auto che costeggia il binario 1 della stazione;

• Minturno: Piazzale P. Borsellino, area parcheggio stazione ferroviaria.

Per eventuali richiesta di informazioni utilizzare l'indirizzo della Direzione Regionale Lazio: direzione.lazio@trenitalia.it.