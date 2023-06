Il Ministro dell 'Interno, Matteo Piantedosi presenzierà, domani 23 giugno presso la Prefettura di Latina, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica , convocato dal Prefetto Maurizio Falco. Un momento di confronto importante per fare il punto sulla situazione per ciò che concerne il territorio provinciale. Successivamente si terrà la visita presso un bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato alla Polizia di Stato, sito in via Gran Sasso 12. A seguire il Ministro Piantedosi parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della sede del Nucleo Operati vo Ecologico Carabinieri di Latina, ospitata i n un immobile confiscato, in Corso della Repubblica n. 257.