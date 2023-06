Da questo fine settimane il centro cittadino diventa pedonale e lo sarà per tutti i weekend fino alla fine del mese di agosto, come stabilito dall'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale e pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Cisterna. Nel corpo del documento si legge che «è interesse dell'Ente garantire la corretta fruizione della zona centrale di Corso della Repubblica al fine di consentirne il pieno godimento da parte dei pedoni nell'orario serale mediante l'istituzione di un'area pedonale, mediante la chiusura al traffico delle zone centrali della città». Una decisione scaturita dal «notevole numero di persone, al fine di poter permettere un regolare afflusso e deflusso dei cittadini, per cui è necessario apportare delle modifiche temporanee alla regolamentazione della viabilità nella suddetta area». Il divieto su corso della Repubblica per i mezzi scatterà da domani, sabato 24 giugno fino a domenica 27 Agosto 2023, nell'orario che va dalle ore 20 alle ore 24. Una decisione che è stata presa per garantire la sicurezza della movida serale, e favorire lo sviluppo del commercio e delle attività del centro, poiché i pedoni potranno passeggiare in modo più rilassato e tranquillo.