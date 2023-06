E' del mese di aprile scorso la nota con cui la proprietà del cinema Augustus nel manifestare la volontà di vendere l'immobile, ha proposto in via privilegiata all' Amministrazione Comunale l'acquisto appunto del cinema. Lo si apprende da una deliberazione di giunta dei giorni scorsi, un atto, su proposta del vicesindaco Giovanni Secci, con cui viene incaricato il Settore V – Patrimonio, Demanio, Attività Produttive e Suap quale competente dell' "attivazione dell'iter e referente per la richiesta di parere di congruità all'Agenzia delle Entrate circa la quantificazione del più probabile valore di mercato del complesso immobiliare del Cinema Augustus".

Quindi il Comune di Sabaudia ha avviato quelle procedure che porteranno al calcolo del valore dell'immobile, la fase che precede la proposta d'acquisto. Ma non è tutto. Come si evince dalla deliberazione solo alcuni giorni fa, "la stessa proprietà ha manifestato disponibilità alla richiesta di questo Ente per la cessione in comodato d'uso gratuito del bene di cui è proprietaria, Cinema Multisala Augustus, per utilizzo del piano terra e del primo piano dello stesso in occasione del 90 esimo della posa della prima pietra della Città di Sabaudia, che ricorrerà il prossimo 05 agosto". In effetti da giorni la porta del cinema Augustus è aperta, in determinati orari, presumibilmente per lavori in corso. Non si tratterebbe di una riapertura delle sale comunque e quindi del cinema con la sua funzione, ma solo di alcuni spazi che ospiterebbero gli eventi programmati dall'amministrazione comunale.

Il cinema Augustus è chiuso dal 2013. All'epoca su iniziativa di alcuni cittadini furono avviate delle iniziative per evitare che le sale chiudessero i battenti ma nulla da fare. Nel 2016 fu presentato un progetto per il rilancio del cinema che avrebbe ospitato anche sale per convegni ed uno spazio museale ma non andò a buon fine. Il cinema Augustus è rimasto nel cuore dei cittadini e a più riprese sono state presentate proposte per riaprirlo con tanto di richieste al Comune per tentare di acquistarlo. L'ultimo appello è arrivato proprio in consiglio comunale dalle opposizioni solo alcuni mesi fa. Ora la situazione potrebbe cambiare e per il cinema si apre uno spiraglio. Si tratta di un immobile di valenza storica e per questo soggetto a forme di tutela il che implica che ogni intervento all'interno della struttura come all'esterno dovrà essere ben calibrato.