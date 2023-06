Il 24 giugno partono i festeggiamenti per la festa Patronale a Borgo Sabotino, il comitato festeggiamenti dell'Oratorio al lavoro per completare l'area della festa che iniziera' sabato 24 giungo alle 19.00 con la santa messa celebrata dal Parroco don Alberto Barda e alle 20.00 partirà la tradizionale processione per le vie del borgo con un gruppo di portatori che porteranno in spalla la statua del Sacro Cuore.

Al rientro della processione partiranno i festeggiamenti con tanta musica , e lo stand gastronomico, fino al 2 luglio.

Domenica 25 Giugno la messa solenne per il Sacro Cuore con la straordinaria partecipazione dell' associazione Polifonica Pontina

Durante la settimana ci racconta Gabriele Passone Presidente dell' Oratorio SS Cuore di Gesu' ci sara' tanta musica con band molto importanti, dedicate ad ogni eta', dal liscio ai balli di gruppo alle cover.

In particolare , continua Passone quest'anno abbiamo inserto oltra alla Cover di Vasco rossi dei Rock sotto assedio il 29 giugno alle 21.30, anche la cover di Jovanotti con i pensieri positivi il 27 giugno alle 21.30 , nota band per essere la il tributo nazionale ufficiale del famoso cantante Jovanotti, oggi Lorenzo.

Ma ci sara' spazio per ballare, con Valentina Urbini, Giampiero Marino, Le Meteore, Tony Gullo e il 30 giugno lo show man Cantautore Gio' Valeriani e tanti altri.

Dal 25 giugno al 30 giugno il secondo memorial di calcetto per cat 2016 "Tonino Castegini" che si svolgerà al campo sportivo di borgo sabotino dalle ore 18.00 , mentre venerdi 30 giugno alle 20.00 il secondo memorial di burraco Patrizia Passone.

Dal 25 giugno al 2 luglio dalle ore 19.00 nelle sale parrocchiali l'associazione don vincenzo onorati allestira' una mostra storico documentale " I pionieri della bonifica"

"La festa del Sacro Cuore per la nostra' comunita', ci racconta il presidente Passone è storia è tradizione è un momento di incontro tra famiglie amici , che nelle corse frenetiche giornaliere decidono di riunirsi per trascorrere una piacevole serata, il gruppo di volontari del comitato lavora da mesi affinché tutto possa andare per il verso giusto.

Colgo l'occasione per ringraziare le attivita' commerciali che hanno contribuito, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione della festa, Giampiero Marino, Don alberto e don Jude. In particolare il gruppo dei volontari che lavora nello stand".