Si allagano le strade al Latina Scalo per la pioggia. Non ci è voluto molto per riscontrare disagi in diverse vie, partendo da via del Murillo questo a causa dei tombini intasati. In pochi minuti a causa della pioggia abbondante, l'acqua ha raggiunto il livello dei marciapiedi e anche l'ingresso di alcune attività commerciali. Veri e propri "torrenti" si sono formati tra le abitazioni. Si riaccende la polemica sugli interventi di manutenzione. Disagi sono stati riscontrati anche a Borgo Carso e borgo Podgora per caduta rami.