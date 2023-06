Si è tenuta nei giorni scorsi in Regione la Commissione - Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione presieduta da Nazareno Neri, un' audizione sullo stato dell'erosione costiera nel litorale laziale. Presente anche il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca che ha evidenziato le criticità che riguardano il lungomare sottolineando allo stesso tempo quali sono le azioni da intraprendere in tempi brevi. «Alberto Mosca- si legge infatti nel report della Regione Lazio sulle audizioni in commissione - sindaco di Sabaudia, si è soffermato sui problemi specifici di Sabaudia, che presenta venti km di costa caratterizzata da dune e da laghi nella parte interna e dove il fenomeno erosivo sta incidendo in modo importante».



Il fenomeno erosivo per quanto riguarda il territorio di Sabaudia è per così dire doppio. Via mare e per il ruscellamento delle acque piovane la duna è stata in più punti letteralmente divorata. Di anno in anno, in assenza di interventi o quasi, la situazione è peggiorata fino a quando una forte ondata di maltempo, lo scorso anno ha provocato i ben noti cedimenti sul cordone dunale.

Di tratti critici ce ne sono ancora e fenomeni come quello del calpestio della duna non accennano a diminuire. Gli effetti sono già ben visibili dopo i primi fine settimana di mare. Lo stesso vale per la sosta selvaggia sulle dune e in zone particolarmente gettonate come Torre Paola. Insomma, servono interventi per la tutela della duna, ma anche controlli.