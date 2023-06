"In uno stadio gremito, con la voce spezzata dall'emozione, Tiziano Ferro ha lanciato l'invio a partecipare al Lazio Pride che si terrà a Latina il prossimo 8 luglio. E lo ha fatto leggendo una lettera contro ogni forma di discriminazione, non esclusivamente quella sentimentale, con cui quotidianamente le persone combattono: l'artista invita tutti a vivere la propria vita secondo la propria volontà e non per ciò che gli altri impongono. E' successo sabato 24 giugno allo stadio Olimpico durante la tappa romana del tour del celebre cantautore". A farlo sapere sono gli organizzatori del Latina Lazio Pride, un supporto importante quello di Tiziano Ferro e come sempre carico di significati ed emozioni.

"Testimonial della prima edizione del Pride di Latina - fanno sapere ancora dall'organizzazione - l'artista conferma il proprio sostegno alla manifestazione per rivendicare i diritti di tutta la comunità Lgbtqia+ e la lotta contro ogni forma di discriminazione, che quest'anno per la prima volta vedrà la parata attraversare le vie del capoluogo pontino. Un sostegno che Tiziano Ferro, da settimane, sta dichiarando anche sui suoi canali social ricondividendo le storie e le iniziative del Latina Lazio Pride.

Nei due giorni di concerto del cantautore, 24 e 25 giugno, il comitato organizzatore del Lazio Pride e Arcigay Latina – Sei Come Sei Aps sono stati presenti sul prato dello stadio Olimpico con uno stand dedicato all'evento di Latina con vari gadget contraddistinti dallo slogan scelto per questa edizione pontina, Pride Libera Tutt!".

E domani nuovo appuntamento al Cinema Corso: "In attesa della parata dell'8 luglio prosegue il ciclo di eventi promosso dal comitato organizzatore del Lazio Pride in collaborazione con Arcigay Latina – Sei Come Sei Aps: domani, 27 giugno, presso il Cinema Corso di Latina si terrà l'evento "Parliamo di 194" con la proiezione de "La scelta di Anne - L'événement", film del 2021 diretto da Audrey Diwan. Adattamento cinematografico del romanzo autobiografico "L'evento" (2000) di Annie Ernaux, l'opera ha vinto il Leone d'oro come miglior film alla 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ambientato nel 1963 in Francia, racconta la storia di Annie, studentessa brillante e di modesta estrazione sociale che deve affrontare una gravidanza indesiderata. Seguirà un talk con la partecipazione di Federica Di Martino, fondatrice della piattaforma "IVG, ho abortito e sto benissimo"; Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay e Patrizia Amodio del Centro Donna Lilith di Latina. Introduce Anna Eugenia Morini. Appuntamento alle 19:30 al Cinema Corso, Corso della Repubblica 148. Biglietto: 3,5 euro".