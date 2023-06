Oltre ventiquattro milioni di euro costituiscono la somma presuntiva che il Comune di Minturno può incassare, quali provento da violazione al Codice della Strada, con conseguenti sanzioni non oblate per gli anni 2011-2016, ancora esigibili, essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Va subito precisato che la somma è presuntiva, in quanto potrebbero esserci dei ribassi, causati da decessi, da ricorsi pendenti di cui l'ente comunale non è ancora a conoscenza, da ulteriori situazioni espressamente normate dalla legge, dall'assenza o nullità di eventuali notificazioni annesse. Ora toccherà all'ufficio preposto avviare la procedura di riscossione.

L'attività di controllo è partita quando la Polizia Locale ha ricevuto dal precedente concessionario le posizioni debitorie di riscossione coattiva ancora esigibili relativi a verbali del codice della strada circa gli anni 2011-2016, la cui prescrizione ha subito atti interruttivi. Il documento è stato poi inviato alla Sogert, la società che funge da supporto all'ufficio tributi, la quale ha provveduto ad eliminare le posizioni inesigibili, causa decessi o altre motivazioni previste dalla legge. Successivamente sono state eliminate le posizioni debitorie relative a ricorsi in pendenza di giudizio. Fatta questa scrematura la cifra rimasta ammonta esattamente a 24.714.844,26 euro, una somma dalla quale sono escluse le maggiorazioni previste dalla legge e le spese di notifica, il cui importo non viene accertato per ora a titolo cautelativo per il bilancio comunale.

Eventuali maggiori importi saranno accertati successivamente. Tutta la documentazione, oltre che all'ufficio preposto, è depositata anche agli atti dell'ufficio verbali del Comando di Polizia Locale e disponibile per eventuali procedure di contabilità e per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. E intanto è ormai iniziata la stagione estiva, nel corso della quale saranno assunti i vigili stagionali, prelevati dalla graduatoria del concorso che si è concluso pochi giorni fa. Il vincitore della stessa selezione dovrebbe prendere servizio a luglio, mese in cui dovrebbero essere impiegati anche gli stagionali, chiamati nell'ordine di graduatoria. Un ausilio di non poco conto (visto il periodo caldo) per il Corpo della Polizia Locale minturnese, che dopo gli ultimi pensionamenti, nonostante le assunzioni, è ancora sotto organico.