È stato salvato dai vigili del fuoco, un cavallo che nella giornata di ieri, ad Itri, è caduto e rimasto incastrato in una cavità naturale profonda 4 metri. A soccorrerlo e a portarlo in salvo ci hanno pensato l'equipaggio del Drago 140 e la squadra del Comando di Latina, proveniente dal Distaccamento di Terracina. L'intervento in località Ambrifi, a Lenola.