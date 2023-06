E' stato siglato ieri pomeriggio presso l'aula consiliare del Comune di Sabaudia il primo Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Comunale di Sabaudia e l'Associazione "Gurudwara Singh Sabha". "L'Accordo - fanno sapere dal Comune - prevede che l'Associazione, allo scopo di contribuire a snellire le procedure amministrative per il rilascio di residenze e altri atti anagrafici e dello stato civile a favore di cittadini indiani, affianchi gli impiegati comunali con donne/uomini indiani, conoscitori della lingua italiana. Il Comune di Sabaudia, a titolo di controprestazione, organizzerà corsi di lingua italiana, scritta e orale, dedicati ai cittadini indiani da poco entrati nel nostro Paese.

