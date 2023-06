Una settimana di volontariato per sostenere le comunità locali, con Abbvie in prima linea per sostenere le comunità di Aprilia, Roma e Latina. E' partita ieri l'ottava edizione della Week ok Possibilities, un appuntamento organizzato in collaborazione con RomAltruista al quale la farmaceutica americana con polo produttivo a Campoverde ha partecipato con 200 volontari. Il progetto unisce i dipendenti di tutto il mondo con lo scopo di supportare le comunità locali attraverso attività di volontariato. In Italia l'impegno dei volontari servirà a sostenere le comunità locali nelle aree relative allo stabilimento produttivo di Campoverde di Aprilia e alla sede commerciale di Roma collaborando con RomAltruista per avere un impatto positivo a favore varie realtà.

Tra queste, oltre al Centro SAI Xenia - ROMA, che fornisce ospitalità a donne sole, donne con figli, e persone LGBT+, al Centro Somaini di Tor Vergata in Roma che mette a disposizione un servizio residenziale di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalità sociale e Amici dei Bimbi Onlus Bastogi in Roma, figura anche un intervento a favore del Centro Anziani di Campo di Carne, una realtà che opera da oltre 20 anni sul territorio e rappresenta un punto di riferimento per combattere l'isolamento domestico e ridurre la solitudine degli anziani. L'intervento prevede il miglioramento dell'area esterna al centro. «Siamo orgogliosi - affermano il general manager di Abbvie Fabrizio Greco e il direttore delle risorse umane Manuela Vacca Maggiolini- di trovarci ancora una volta a fornire un aiuto concreto alle comunità locali attraverso la Week of Possibilities, fondamentale per la nostra azienda. Servire le comunità nelle aree in cui operiamo fa parte dei nostri principi cardine e siamo pronti a lavorare al fianco delle associazioni di volontariato di Roma, Aprilia e Latina».