I festeggiamenti per il Centenario dell'Aeronautica proseguono. Dopo i 2 giorni in Piazza con le tende e i velivoli, l'air show di Pratica di Mare, la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo torna domani sera nel cuore della città di Latina, in Piazza del Popolo per un concerto della prestigiosa Banda della propria Forza Armata, tenuta a battesimo da Pietro Mascagni nel 1937.

L'appuntamento, che si inserisce nella serie di eventi con cui l'Aeronautica Militare festeggia su tutto il territorio nazionale il suo Centenario, rappresenta un momento d'incontro tra istituzioni e cittadini in nome della musica e di valori condivisi. Saranno presenti le massime autorità civili, militari e religiose del territorio e ad accoglierli ci sarà il Generale di Brigata Sandro Sanasi, Comandante della 4ª Brigata. Il concerto, che inizierà domani alle 20:30, è patrocinato dal Comune di Latina e sarà presentato Alga Madia.

Saranno sessanta gli elementi - diretti dal Maestro, Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano - che eseguiranno un repertorio che spazia tra i brano più noti del panorama musicale, dai brani classici a quelli contemporanei. Il Maestro Cammarano, infatti, condurrà con la sua bacchetta gli spettatori all'ascolto di un'ora di brani musicali tra i quali spiccano, solo per citarne alcuni: Renato Carosone, Carosone story; Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu, scritto a quattro mandi con Francesco Migliacci fino al Canto degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli e composto da Miche Novaro.

La Banda Musicale dell'Aeronautica Militare nasce con decreto ministeriale il 1° luglio 1937 e da allora è sempre stata costituita da professionisti, diplomati presso i conservatori italiani. Tutto il personale che ne fa parte accede per concorso pubblico in Servizio Permanente. Il repertorio comprende moltissimi brani di autori che vanno dal ‘600 ai giorni nostri, tra i quali ricordiamo: Bach, Rossini, Verdi, Bellini, Wagner, Gershwin, Hindemith, Schoenberg. La Banda svolge i suoi compiti istituzionali eseguendo concerti, con tournée nazionali e internazionali e, nell'ambito più specificatamente militare, partecipando ai servizi d'onore al palazzo del Quirinale, in alternanza con le altre bande militari.