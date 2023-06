Le ingenti risorse del New Generation EU saranno ben spese a patto di essere fin da subito orientate ad un disegno consapevole di cambiamento del Paese.

Questa la missione di Cethegus, che a Benevento ha gettato le basi per un rapporto sinergico con il Comune per il reperimento dei fondi derivanti dal Pnrr. Ospite del sindaco Clemente Mastella e sotto il coordinamento dell'ingegner Maurizio Perlingeri, dirigente del Dirigente del III Settore Ambiente ed Energia, Mobilità e Servizi Cimiteriali, il presidente Leonardo Valle ha presentato la squadra di Cethegus scpa che sarà impegnata nella redazione del Master Plan.

Attraverso questo strumento occorrerà individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, anche mediante l'elaborazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.

La co-progettazione rappresenta una grandissima opportunità per gli enti locali: bisogna saperlo fare bene, minimizzando i rischi per gli enti pubblici e avvalendosi delle competenze migliori. Grazie alla partnership con un soggetto copromotore di progetti quale Cethegus scpa si possono creare le premesse per un circuito innovativo e virtuoso che vede il Comune di Benevento protagonista Coprogrammazione e coprogettazione descrivono, insieme, un modello di amministrazione alternativo a quello competitivo, che negli ultimi anni ha fatto leva quasi esclusivamente sull'utilizzo della gara d'appalto. In quest'ottica s'inserisce la convenzione sottoscritta regola tra il Comune e la Società Cethegus S.c.p.a, ai fini dello svolgimento delle attività di co-programmazione per lo sviluppo territoriale condiviso negli ambiti di innovazione del PNRR e PNC.

"Il mezzo della co-progettazione diventa fondamentale per centrare l'obiettivo del reperimento delle risorse fornite dal Pnrr - afferma Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa - occorre che le pubbliche amministrazioni usino questo strumento, conosciuto da tempo, con obiettivi condivisi, progetti comuni e rischi e oneri ben definiti e supportati da finanziamenti adatti. Oggi bisogna raccogliere la sfida dell'innovazione e dell'adozione di procedure nuove per accrescere l'efficacia e l'efficienza dei progetti. L'Open Innovation Center sarà il vero catalizzatore di idee. La co-progettazione rappresenta una grandissima opportunità per gli enti locali: bisogna saperlo fare bene, minimizzando i rischi per gli enti pubblici e avvalendosi delle competenze migliori. Abbiamo un'occasione unica per implementare nuove collaborazioni. Mettere insieme le competenze necessarie per diventare onnivori. Perché Benevento? Questo Comune presenta un partenariato pubblico privato funzionale. Milano e Benevento rappresentano le eccellenze nazionali nell'approccio a cogliere le opportunità. Abbiamo il 60% di mortalità di progetti non andati a buon fine nel nostro Paese ed occorre invertire questa tendenza. Puntiamo a presentare un Master Plan in termini relativamente brevi e soprattutto a creare modello operativo gestionale con i grandi players. Smart cities, agri solare, transizione energetica, innovazione digitale i settori dove si potranno ottenere i primi risultati".