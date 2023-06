Oltre 450 partecipanti tra dipendenti di enti pubblici e imprese, liberi professionisti e forze dell'ordine: sono questi i numeri registrati durante i quattro appuntamenti del Corso di formazione organizzato da Ance Latina, Prefettura e Camera di Commercio Frosinone - Latina, dedicato all'aggiornamento sul nuovo Codice degli Appalti che entrerà in vigore dal 1 luglio.

Ieri, presso l'aula magna della Facoltà di Economia dell'università La Sapienza di Latina, si è svolto l'appuntamento conclusivo del percorso inaugurato con il grande convegno dello scorso 30 maggio al Teatro Moderno di Latina, dove il Prefetto Maurizio Falco, il presidente Ance Latina Pierantonio Palluzzi, e il presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora avevano accolto il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, prima di lasciare la parola a due relatori d'eccezione: il vice avvocato generale dello Stato, Giovanni Sabato e il presidente del Consiglio di Stato, Giovanni Sabbato. Tra gli altri relatori che si sono susseguiti nel corso degli incontri, il professore Arturo Cancrini e il segretario generale dell'Anac Filippo Romano.

Le conclusioni della serie di incontri, sono state affidate ieri al Prefetto Falco, al vice Prefetto Daniela Abbondandolo e al presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi, che accompagnati dal Comandante provinciale dei Carabinieri Lorenzo D'Aloia, hanno parlato agli oltre 450 partecipanti del corso di formazione le cui fila organizzative sono state tenute dal direttore generale di Ance Latina, Simone Vaudo.

«Essere qui oggi, ha un significato molto importante - ha dichiarato il Prefetto Falco durante il suo intervento - Il valore dell'Università equivale al valore della conoscenza e la conoscenza è la chiave per rispondere con competenza, celerità e trasparenza ai cambiamenti veloci della società contemporanea. Latina è una comunità che sa reagire tempestivamente e dove le persone hanno dimostrato di voler essere al fianco delle istituzioni. Allo stesso modo i privati sono molto disponibili a partecipare, creando opportunità che, in realtà, dovrebbe essere la pubblica amministrazione a proporre per prima».

In tal senso, il Prefetto ha citato l'esperienza virtuosa del badge di cantiere, strumento con cui Ance Latina ha promosso un nuovo modo di garantire la legalità nei luoghi di lavoro e a cui si auspica che aderiranno sempre più stazioni appaltanti.

A questo strumento e all'Osservatorio istituito presso la Cassa Edile di Latina, dove confluiscono i dati inviati quotidianamente dai badge di cantiere che vengono messi a disposizione delle forze dell'ordine, si aggiunge ora il corso di formazione appena concluso, il cui obiettivo è stato quello di fare in modo che la provincia non si trovasse impreparata alle novità del Codice degli Appalti che entrerà in vigore dopodomani, così come invece è accaduto nel 2006.