Il sindaco di Latina Matilde Celentano risponde all'appello di Tiziano Ferro, leggiamo e pubblichiamo la lettera del primo cittadino.



"Caro Tiziano,

raccolgo volentieri la sua richiesta e le anticipo che il Comune di Latina concederà il patrocinio al Lazio Pride, secondo la modalità e il programma della locandina protocollata, in data 29 maggio 2023, la manifestazione che si terrà l'8 luglio a Latina.

Mi ha chiesto di non voltarmi dall'altra parte, e come può constatare non l'ho fatto.

Sono una donna, una madre, so cos'è l'amore e nutro un profondo rispetto per i sentimenti, le inclinazioni e le aspettative di chiunque cerchi di affermare la propria personalità e le proprie scelte usando gli strumenti del dialogo, del rispetto reciproco e dell'attenzione verso il prossimo.

Sono anche il sindaco di tutti i cittadini della nostra città, nessuno escluso, e intendo prestare fede all'impegno assunto di rappresentare Latina in ogni sua dimensione e sfaccettatura, senza preconcetti e, torno a ribadire, nel segno del massimo rispetto, perché ritengo che la libertà sia un bene che tutti ci accomuna e che tutti, senza eccezioni, abbiamo il dovere di tutelare. E dobbiamo farlo senza ipocrisie, non soltanto pensando alla nostra libertà personale, ma a quella di tutti, anche quella di coloro le cui idee non condividiamo.

Come lei afferma, Tiziano, è nato, cresciuto e ha sviluppato la sua personalità e il suo talento a Latina, e questo significa che la nostra è una città aperta e libera, capace di consentire a ciascuno di noi di esprimersi liberamente e altrettanto liberamente manifestarsi per la persona che è. Sono felice di questo, per me, per i miei figli e per tutti i miei concittadini, e intendo fornire il mio contributo, anche e soprattutto nella mia attuale veste di sindaco, affinché Latina continui ad essere accogliente, aperta, democratica, moderna ed europea, oggi più di ieri.

Mi chiede di tutelare le famiglie, le unioni, l'amore e di "accogliere la richiesta delle coppie omogenitoriali di registrare i loro bambini per concedere loro il presidio e la tutela di cui hanno bisogno", ebbene sappia che sono pronta a fare in questo senso tutto quello che la legge mi consentirà di fare, senza pregiudizi né riserve da parte mia.

La ringrazio ancora per la manifestazione di affetto sincero che ha dimostrato all'intero Paese nei confronti della nostra città".