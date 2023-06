Marcello Rampolla Del Tindaro è la figura scelta dal sindaco di Aprilia Lanfranco Principi per ricoprire l'incarico di Capo di Gabinetto del Comune di Aprilia. Nominato con il decreto sindacale n° 24 del 28 giugno 2023, entrerà in servizio a partire dal primo Luglio, svolgendo un ruolo di supporto e assistenza al sindaco nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo, oltre a fornire supporto agli organi di direzione politica per l'attuazione dei programmi strategici per l'ente.

Nato a Roma il 1° marzo 1982, con esperienza professionale nell'ambito della comunicazione e del marketing, ha sviluppato capacità organizzative e di coordinamento anche attraverso l'impegno nell'associazionismo rivolto all'educazione dei giovani.

"Voglio augurare buon lavoro a Marcello Rampolla - dichiara Principi - nella certezza che ricoprirà questo ruolo con entusiasmo e dedizione. Sono convinto che metterà le sue doti umane e qualità professionali a disposizione della nostra città". "Desidero ringraziare il sindaco della fiducia che ha voluto accordarmi - ha aggiunto il nuovo Capo di gabinetto - che proverò a ripagare svolgendo al meglio le funzioni previste dall'incarico. Sono onorato di mettermi a servizio della nostra città".

Nello staff del sindaco Principi è stato nominato anche Massimo Saurini come "collaboratore-autista" del Comune di Aprilia. Saurini, attuale presidente provinciale della Federazione Ciclismo Italiana (Fci), vanta diverse esperienze nella politica cittadina e nell'associazionismo sportivo.