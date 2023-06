Il primo cittadino di Latina Matilde Celentano, questa mattina, ha presieduto il Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Latina 2, diretto dalla dottoressa Giuseppina Carreca della Asl pontina.

Nel corso della riunione, che si è tenuta nella sala Giunta del Comune di Latina, sono state approvate entrambe le delibere all'ordine del giorno. La prima riguarda l'atto di indirizzo da fornire all'ufficio di piano per il servizio di accesso, valutazione e progettazione e per le misure relative al sostegno e all'inclusione sociale. La seconda riguarda il protocollo di collaborazione che il sindaco del Comune di Latina, capofila del distretto socio-sanitario in questione, andrà a sottoscrivere con il Centro per l'autonomia Michele Iacontino, l'Associazione Italiana Persone Down – sezione di Latina – e l'Associazione paraplegici di Roma e del Lazio al fine di realizzare il progetto "IndipendenteMente", presentato alla Regione Lazio dalle stesse associazioni e ammesso a finanziamento nell'ambito della costituzione della Agenzie per la Vita Indipendente, un servizio innovativo che fa da ponte tra le persone fragili, le loro famiglie e i servizi presenti sul territorio.

Presenti alla riunione del comitato, oltre al sindaco Celentano e alla dottoressa Carreca, i sindaci di Sermoneta e Norma, rispettivamente Giuseppina Giovannoli e Andrea Dell'Omo, gli assessori Michele Nasso, Simone Orelli e Pia Schintu, per i Comuni di Latina, Pontinia e Sabaudia.

"La riunione si è svolta in un clima propositivo e collaborativo con i sindaci e i rappresentanti del territorio del distretto socio-sanitario. C'è stata la massima intesa e sono certa di costruire con loro un percorso condiviso per i bisogni dei nostri cittadini", ha dichiarato Celentano a margine dell'incontro, che per la prima volta l'ha vista presiedere il tavolo.

L'assessore Nasso, con delega alle Politiche sociali, ha proposto all'assemblea, riscuotendo subito l'approvazione dei presenti, "di rendere itinerante la riunione del comitato, non soltanto per una questione di cortesia istituzionale, ma per dare il giusto peso a tutti i territori del distretto".

Nasso ha preannunciato l'arrivo a Latina, in programma per il prossimo 13 luglio, dell'assessore regionale al Welfare Massimo Maselli: "Sarà occasione per tutti i sindaci del distretto per un autorevole confronto sulle problematiche legate ai servizi sociali".