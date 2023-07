"Tornare alla Ztl significherebbe obbligare la nostra città ad un grottesco passo indietro rispetto a tutte quelle politiche di sostenibilità ambientale, a cui l'Europa ci indirizza oramai da anni e verso cui l'intero Pianeta Terra deve tendere se vuole sopravvivere al dramma del cambiamento climatico che sta devastando uno ad uno tutti i nostri paesi". Così, in una nota, il consigliere comunale del M5S, Maria Grazia Ciolfi. "Un passo indietro socio culturale, quando finalmente la città ha iniziato ad apprezzare un centro storico dove poter passeggiare lontano dallo smog e dai rumori, in ogni ora del giorno e della notte, un luogo di aggregazione sociale, dove poter lasciare liberi di sperimentare anche i più piccoli; un passo indietro rispetto alla sfida di migliorare la qualità della vita della nostra città. Un passo indietro anche economico, perché non sarà il ritorno della ztl ad incrementare il fatturato dei negozi del centro, bensì ridurrà, a mio avviso, la frequentazione degli stessi a causa della mancanza di parcheggio, che si scontrerà con l'ostinazione dei cittadini, una volta riaperta la ztl, a voler parcheggiare davanti al punto di arrivo prescelto".

"Un passo indietro peraltro incomprensibile se andiamo vedere nel dettaglio di cosa si tratta: stiamo parlando di meno di un chilometro quadrato di suolo pubblico della nostra città, che viene percepito come detrattore allo sviluppo economico del centro storico, mentre a mio avviso si andrà solo a trasformare un importante luogo di aggregazione di cui la nostra città è davvero povera, in un'area destinata al traffico veicolare di cui, per contro, la città è satura".

"In linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione entro il 2050, ci aspettiamo nelle nuove linee programmatiche dell'amministrazione Celentano che stanno per approdare in Consiglio Comunale, un'attenta pianificazione strategica della mobilità sostenibile, con percorsi ciclopedonali integrati, una viabilità intermodale ed interconnessa, ma l'annunciata fine per il prossimo 1 settembre dell'isola pedonale sembra proiettarsi in tutt'altra direzione".

"Il M5S Latina intende mobilitarsi con ogni azione possibile per raccogliere le intenzioni dei cittadini riguardo alla scelta operata dalla nuova giunta per il nostro centro storico, abbiamo iniziato lanciando una raccolta firme on line su change.org per salvare l'isola pedonale e scenderemo in piazza con i nostri banchetti, aperti a tutti i cittadini, associazioni, movimenti e forze politiche che vorranno unirsi".