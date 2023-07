Una piccola rivoluzione nel precariato deo lavoratori del turismo è cominciata e viaggia in camper. Quest'anno l'ufficio viaggiante della Cgil farà tappa il 4 e 5 luglio sulle tre principali spiagge del sud pontino per informare cittadini e molti degli stessi lavoratori su quanti diritti si stanno perdendo. La campagna infatti è a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali del turismo e ha come obiettivo quello di ribaltare il punto di vista degli imprenditori. Ossia: non sono i lavoratori a mancare, quella che è difficile trovare nei diversi comparti della filiera turistica è un'offerta lavorativa regolare, disciplinata dai contratti nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, con la retribuzione che questi prevedono, turnazioni nella norma, straordinari pagati, riconoscimento dei dovuti riposi, ferie e malattia. Secondo lo stesso sindacato gli ultimi dati diffusi dall'INL , da un'indagine a campione sul territorio nazionale, sono chiari: "delle aziende controllate nel turismo e nei pubblici esercizi una media del 76% è risultata irregolare, con punte del 78% a Nord Ovest e del 95% a Sud, e il 26% degli addetti lavora in nero.

Problemi anche per i dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, che secondo l'Istat hanno un reddito medio tra i più bassi del settore dei servizi, 21.983 euro lordi l'anno: i più sottopagati risultano, secondo l'INPS, i lavoratori intermittenti della ristorazione, con una media di 1.650,46 euro lordi al mese. Lavoratrici e lavoratori del turismo non dicono no al lavoro, dicono no alla precarietà, alla illegalità e allo sfruttamento, come ricordano le voci dei ragazzi protagonisti del video realizzato dalla Filcams Cgil per la campagna 2023 di Turismo Sottosopra. Ma dal Governo, invece di una risposta fattiva di contrasto a illegalità e sfruttamento, arrivano provvedimenti, come la promozione e l'estensione dell'uso dei voucher ad ambiti lavorativi dove non erano diffusi, quali ricettività e ristorazione, che vanno a minare ulteriormente la mancanza di stabilità, di diritti e di tutele che è la cifra negativa del lavoro stagionale nel turismo."La campagna della Filcams Cgil è accompagnata dal viaggio dei camper del Turismo SottoSopra, che stanno attraversando l'Italia da giugno a luglio e fanno tappa in ciascuna regione, dove si tengono iniziative che coinvolgono le istituzioni locali. Al calendario di incontri scandito dalla presenza dei camper partecipano anche ragazze e ragazzi della Rete degli Studenti e dell'UDU, l'Unione degli universitari.Il viaggio proseguirà anche nei mesi di agosto e settembre, con volantinaggi e banchetti nelle principali destinazioni turistiche di tutti i territori. E dopo l' efficace lavoro svolto per l'evento di Landini tenutosi lo scorso mese di maggio, la segreteria Nazionale ha voluto che il camper facesse una tappa proprio nel sud pontino anche alla luce del notevole lavoro svolto per la categoria dal sindacalista Salvatore D'Angiò e dal Segretario Generale Filcams Cgil Frosinone Latina, Luca De Zolt. Pertanto è stato reso noto che nelle giornate del 4 e 5 luglio verrà effettuata una campagna di informazione sul lavoro stagionale con la distribuzione di volantini e materiale promozionale (gadget di piccole dimensioni) lungo il litorale dei comuni del Golfo. La campagna sarà condotta con l'utilizzo di un camper riconoscibile e brandizzato che percorrerà le strade litorane e senza intralcio del traffico e senza invasione di proprietà private. Il camper effettuerà delle brevi soste in vari punti, sempre entro spazi atti alla sosta/fermata: Scauri piazzale Sieci – indicativamente il 4 luglio alle 10; Gianola piazzale Guerriero sempre il 4 luglio (la mattina); Vindicio fronte pineta ancora il 4 luglio il pomeriggio; il camper si sposta a Gaeta, sulla spiaggia di Serapo il 5 mattina.