L'Amministrazione comunale si schiera contro ogni discriminazione, da qui la decisone dell'appoggio alla manifestazione a favore dei diritti Lgbtq+, che per la terza volta, dopo le edizioni del 2016 e 2017, torna a Latina.

Lo ha deciso la giunta, accogliendo così la richiesta presentata nei giorni scorsi dal rappresentante legale dell'Aps Mariposa per conto di Arcigay Roma.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli