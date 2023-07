Dopo Cisterna, Aprilia e Pontinia, il centro di Cori è il quarto Comune della Provincia di Latina a concedere il patrocinio al Lazio Pride 2023 che si terrà a Latina. Prima un post sulla pagina ufficiale Facebook di Lazio Pride e poi il comunicato stampa diramato ieri pomeriggio dal comune lepino, hanno confermato la decisione dell'Amministrazione guidata dal sindaco Mauro De Lillis, cioè quella di appoggiare l'evento che si terrà per la terza volta nel capoluogo della provincia pontina: «Il Comune di Cori - inizia la nota - concede il proprio gratuito patrocinio al Latina Lazio Pride 2023, che si terrà sabato 8 luglio nel capoluogo pontino».

A ratificare il tutto è stata una delibera di giunta ad hoc approvata nelle scorse ore: «Lo ha deciso la giunta, accogliendo così la richiesta presentata nei giorni scorsi dal rappresentante legale dell'Aps Mariposa per conto di Arcigay Roma. L'amministrazione comunale si schiera contro ogni discriminazione, da qui la decisione dell'appoggio alla manifestazione a favore dei diritti Lgbtq+, che per la terza volta, dopo le edizioni del 2016 e 2017, torna a Latina». Come detto quello di Cori è il quarto comune della provincia a concedere il patrocinio gratuito all'evento ma poteva essere il quinto. Perché la decisione dell'Amministrazione lepina, arriva a poche ore di distanza da dietrofront del sindaco di Latina, Matilde Celentano, che inizialmente aveva annunciato di voler patrocinare l'evento, sull'onda anche dello scambio epistolare con il cantante Tiziano Ferro (che aveva rivolto un appello allo stesso primo cittadino), salvo poi tornare sui suoi passi. Intanto con una storia Instagram, il cantante pontino ha voluto ringraziare l'amministrazione lepina per la decisione presa: «Orgoglioso del posto che ha dato i natali a mia mamma e a mia nonna. Grazie Cori».