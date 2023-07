Si sblocca la situazione relativa l'ormai famoso sentiero 750 per il Picco di Circe. Il Comune di San Felice Circeo ha provveduto all'assegnazione dei lavori di sistemazione per un importo complessivo di 38.791,48 euro. Si tratta di un affidamento diretto, rispetto la precedente gara indetta a marzo non era pervenuta nessuna offerta. Poi ad aprile era arrivata l'ordinanza di interdizione del sentiero fatta eccezione che per le persone accompagnate da una guida autorizzata. Una questione di sicurezza considerando i numerosi interventi di soccorso effettuati sul Picco ed ovviamente nelle parti più impervie del sentiero. Criticità evidenziate anche nella relazione tecnica relativa il progetto di sistemazione del sentiero 750 in cui si legge: "Nella parte in cresta da Monte Circello a poco oltre il picco di Circe, vi sono le maggiori problematiche.

Oltre al rinfresco e implemento della segnaletica, andrebbero sistemati alcuni punti in cui il passaggio è abbastanza impegnativo, sarebbe inoltre da prevedere una pulizia della sede del tracciato dalla vegetazione. Sarebbe utile prevedere qualche punto di presa". Al momento l'ordinanza che prevede solo escursioni con guida resta in vigore. Più in generale servono azioni che oltre a salvaguardare le persone tutelino anche l'ambiente ed i siti archeologici. L'area del Picco in passato presa d'assalto è probabilmente un'area che appunto necessita non soltanto di lavori di messa in sicurezza per ciò che concerne la sentieristica.