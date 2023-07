Stop al calcio balilla in determinate ore della giornata nel Comune di Castelforte. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco della cittadina del sud pontino Angelo Felice Pompeo, il quale ha così regolamentato l'orario e le modalità di svolgimento del gioco succitato, che si trova in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni. Ciò per evitare situazioni di disturbo causato in particolar modo nelle ore notturne, con conseguenti schiamazzi degli avventori.

Quindi per tutto il periodo estivo ed esattamente dal primo aprile al trenta settembre, non si potrà giocare a calcio balilla dopo le ventidue, mentre nel restante periodo e cioè dal primo ottobre al trentuno marzo il divieto inizierà dalle venti. Divieto assoluto di utilizzo anche nell'orario pomeridiano dalle quattordici alle diciassette, ma lo stesso primo cittadino ha comunque rimarcato che anche negli orari in cui si può giocare, non bisogna essere fonte di disturbo per il vicinato. Nell'ordinanza si fa presente che è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre gli orari succitati, di custodire gli apparecchi interessati e vigilare che non si verifichi alcun abuso nell'espletamento dei giochi. Severe le sanzioni per chi trasgredirà, con multe e sospensione dell'attività sino ad un massimo di dieci giorni. Nei casi più gravi il Comune procederà penalmente per il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone.