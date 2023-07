Musica, mercatino dell'usato, sport e cultura. Questi gli ingredienti dell'Aprilia Estate 2023, che partirà questa sera dalle ore 19 interessando le principali vie del centro. Ieri mattina in occasione della occasione della conferenza stampa presso la Sala Consiliare Luigi Meddi, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, il vicesindaco Vittorio Marchitti e gli assessori Carola Latini ed Elvis Martino, hanno illustrato il programma di massima degli eventi che accompagneranno gli apriliani nel mese di luglio, organizzati in collaborazione con la Pro Loco di Aprilia. Si partirà giovedì 6 luglio in concomitanza dei saldi

Con la serata musicale con esibizioni di gruppi musicali per le vie del centro cittadino, il mercatino dell'Usato e dell'Artigianato, gli artisti di strada,l'esposizione artistica della scuola del fumetto in via degli Aranci a cura dell'Associazione Commercianti", ma nei prossimi appuntamenti è previsto anche gelato in festa e attività sportive organizzate con le associazioni del territorio."Abbiamo avuto poco tempo a disposizione e un budget limitato- ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi- nonostante ciò grazie alla sinergia con le associazioni del territorio e tra gli assessorati competenti, siamo riusciti a svolgere un ottimo lavoro. Ringrazio gli uffici per aver reso possibile la realizzazione di questa manifestazione in tempi così brevi".

"Credo che il principale elemento di novità di questa edizione- hanno aggiunto il vicesindaco Vittorio Marchitti e gli assessori Carola Latini ed Elvis Martino _sia legato al metodo di lavoro collegiale, improntato all'ascolto e alla collaborazione fattiva con associazioni e commercianti. Abbiamo recepito la loro voglia di fare, comprensione visti i tempi ridotti ed entusiasmo, la voglia di lavorare insieme all'amministrazione per la città. Anche per i prossimi eventi- Cinema sotto le stelle ad Agosto e San Michele- seguiremo questo metodo di lavoro, facendo squadra con i colleghi assessori nella scelta dei programmi, perché queste manifestazioni interessano l'associazionismo e il tessuto sociale e produttivo a tutti i livelli. Siamo riusciti a fare un buon lavoro nonostante le risorse limitate, ma siamo già all'opera per dare un'impronta diversa agli eventi futuri. Non è escluso che gli eventi dell'Aprilia Estate possano essere integrati. Vogliamo crescere e fare in modo che sempre più strade possano beneficiare di queste iniziative".