Durante il seminario i tecnici del M.e.F., le dottoresse Francesca Ceccarini e Michela Galizia e li dottor Lorenzo Gerardi hanno illustrato, sotto li profilo tecnico e metodologico, li funzionamento della piattaforma telematica ReGiS, nonchè le attività connesse al monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi. La giornata formativa si è rivelata fruttuosa per il miglioramento dei processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, offrendo agli enti partecipanti l'opportunità di rafforzare la capacità di gestione e attuazione dei progetti finanziati attraverso un più congruo utilizzo della piattaforma informatica ReGiS.

Proseguono i lavori del Presidio Territoriale Unitario, ufficio di recente costituzione preordinato al supporto e all'efficace avanzamento delle progettualità finanziate dai fondi PNRR. Nella mattinata di ieri, infatti, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni della provincia pontina si sono ritrovati presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina per partecipare all'evento formativo organizzato dalla Prefettura di Latina in collaborazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato.

