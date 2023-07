Padre Alessandro Zanotelli, missionario comboniano, e Marco Roncalli, scrittore e pronipote di San Giovanni XXIII, a confronto sulla crisi della pace nel mondo a partire dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dalle tante guerre dimenticate in quasi tutti i continenti - in occasione del 60° anniversario della Pacem in Terris, la storica enciclica di papa Giovanni XXIII. L'evento è in programma a Itri (Latina) alla ripresa del convegno culturale, dopo tre anni di fermo causa Covid, in apertura dei festeggiamenti patronali della Madonna della Civita di Itri, organizzato per domenica 9 Luglio alle 18,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore dall'Associazione di Volontariato Maria Santissima della Civita.

Dante Alighieri e San Giovanni XXIII (al secolo Angelo Giuseppe Roncalli) i padri ispiratori dell'incontro, che cade proprio nel 60/o della Pacem in Terris pubblicata da papa Roncalli l'11 Aprile 1963, anniversario che, per fortuita coincidenza, segna anche la fuoriuscita dalla pandemia "che evocheremo nel convegno ricordando la parola, 'stelle', con cui Dante chiude significativamente i tre canti della Divina Commedia dopo aver attraversato il buio dell'Inferno e le fatiche del Purgatorio per essere ammesso alla beatitudine della luce Divina del Paradiso", spiega Amedeo Masella, organizzatore del convegno fin dall'inizio, nel 1998, giunto quest'anno alla 23esima edizione. Due tematiche complementari l'una con l'altra - anticipa Masella - per le quali si confronteranno due figure di spessore, Marco Roncalli, biografo massimo di San Giovanni XXII, e padre Alessandro Zanotelli, una vita dedicata all'Africa, agli ultimi, alla pace e all'ambiente, profetica voce sempre in prima linea contro ogni forma di violenza, ingiustizia, guerre, commercio di armi, in difesa delle fasce sociali più deboli.

Il convegno, che sarà seguito dalla tradizionale cerimonia in piazza Incoronazione della ostensione del quadro della Madonna della Civita, avrà anche momenti musicali. A coordinare la tavola rotonda sarà Orazio La Rocca, vaticanista di Repubblica e Famiglia Cristiana. Concluderà, l'arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. (ANSA).