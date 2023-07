Archiviate le polemiche, il Lazio Pride è pronto per sfilare nelle strade della città, un corteo colorato che chiede diritti e identità, riconosciuti, veri, tangibili. Patrocinato dalla Provincia di Latina e dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Sezze e Spigno Saturnia, sostenuto dalle associazioni che hanno aderito come il Collettivo Spontaneo Donne Latina, Emergency Latina, Mariposa aps, Primavera di Legalità, Anpi Latina, il presidio di Articolo 21, appena costituito e alla sua prima uscita pubblica, Centro Donna Lilith, Catalent, Cgil, Uil Lazio, Ciurma Pastafariana, Refugees Welcome, il Collettivo Primo Contatto, la Rete Studenti Medi, Arci Roma, il Lazio Pride partirà alle 15:30 dal parcheggio di via Romagnoli e si concluderà in piazza del popolo. Organizzato dal Comitato Lazio Pride con Arcigay Latina – Sei come Sei aps, il Pride ha ricevuto il il supporto di Marco Brancato, illustratore, con Giuda studio di Daria Giovannetti e Giulia Volino feat Eleonora Capodiferro per la parte video, della Tunue, la casa editrice di Latina, insieme a tutti gli artisti pontini che hanno espresso sostegno al Pride attraverso video e dichiarazioni condivisi sui canali social, come il cantautore Roberto Casalino, le tiktoker e cantanti Sophie Ottone ed Eleonora Viola. Anche la cantautrice Giordana Angi di Aprilia, la fumettista pontina Ilaria Palleschi e il cantautore di Fondi Virginio Simonelli hanno dimostrato il lo so sostegno. Ci saranno anche Pietro Turano, attivista Arcigay e attore della serie "Skam", gli attori del cast di "Prisma" e il regista Ludovico Bessegato e soprattutto il supporto di Tiziano Ferro che manderà "un presidio speciale". Parteciperanno alla manifestazione Vladimir Luxuria, le famose drag Queen Karma B e la cantautrice Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci. Ieri sera al cinema Corso, grande partecipazione per la proiezione del film "L'immensità" di Emanuele Crialese. Con lui anche Francesca Manieri, sceneggiatrice, e Luana Giuliani, fantastica nel ruolo di Adri, figlia di Clara interpretata da Penelope Cruz. «Questo film parla anche di me - dice Crialese - parla della famiglia, del luogo dove ci possiamo sentire tranquilli. Per me non è stato così, come non lo è stato per Adri". "Questo film risuona dentro di noi - dice la Manieri - parla di tutti noi. È importante esserci domani, per tutti», conclude Crialese.

Questo il percorso del Lazio Pride: raduno alle 15.30 nel parcheggio delle autolinee dia via Romagnoli, si proseguirà su via Emanuele Filiberto per poi girare a destra sulla Circonvallazione. Tappa a Piazza del Quadrato, Stadio, Corso della repubblica, Palazzo M., si proseguirà su Corso della Repubblica per concludersi in Piazza del Popolo.