I trentacinque gradi di oggi pomeriggio non hanno smorzato l'entusiasmo. Sono tanti i partecipanti al Lazio Pride, la manifestazione che sta per avere luogo a Latina. L'orario di partenza era fissato per le 15.30, ma si sta ancora attendendo visto il continuo afflusso di persone che si sta radunando in via Romagnoli.

A breve, il corteo prenderà il via e attraverserà via Romagnoli per poi proseguire per la circonvallazione e, una volta raggiunto Palazzo M, virerà per Corso della Repubblica in direzione piazza del Popolo. Tra i partecipanti, anche Valdimir Luxuria, Cathy La Torre e Karma B.