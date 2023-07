La questione dell'accesso in via delle Batterie tiene banco ormai da tempo e il Comune di San Felice Circeo, dopo le iniziative già intraprese, è tornato a chiedere chiarimenti agli enti e alle autorità competenti. L'Ente, in primo luogo, ha provveduto a emanare un'ordinanza di regolamentazione della viabilità con il divieto di transito a tutti gli autoveicoli (esclusi residenti, proprietari e/o detentori di immobili) e il divieto di sosta per tutti gli autoveicoli sino al 30 settembre. La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza, in relazione al rischio incendi e a possibili limitazioni alla percorribilità dei mezzi di soccorso.

Oltre a tale aspetto, il Comune, tramite i propri uffici, a seguito delle segnalazioni assunte per le vie brevi rispetto alla possibile installazione di un varco d'accesso lungo via delle Batterie, si è attivato effettuando tutte le ricerche del caso e due sopralluoghi che hanno portato allo stop immediato dei lavori di sostituzione del cancello. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti.