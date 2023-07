Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha fatto visita questo pomeriggio alla Casa di Cura Città di Aprilia. Accolto dal Direttore Generale Gabriele Coppa, il primo cittadino è stato accompagnato all'interno dell'ospedale di via delle Palme per poter visionare, per la prima volta da quando è stato eletto, i reparti recentemente ristrutturati.

Non soltanto una visita di piacere, ma un'occasione di dialogo e di confronto tra l'Amministrazione e i referenti del gruppo Lifenet, di cui il Città di Aprilia fa parte. L'obiettivo, infatti, è di avviare già a partire dai prossimi mesi una collaborazione sempre più stretta ed efficace, in grado di portare benefici concreti a tutta la cittadinanza.

"La Casa di Cura Città di Aprilia è un punto di riferimento per la nostra città – ha affermato il primo cittadino Lanfranco Principi – Oltre ai servizi che vengono erogati da anni, la struttura ha avviato un percorso mirato all'analisi dei bisogni reali della popolazione e un programma di screening gratuiti per la prevenzione di patologie diffuse che possono salvare la vita grazie alle cure tempestive. Il sindaco ha il dovere di esercitare la funzione di controllo anche preventivo e tutelare la salute pubblica: un compito importante che ho intenzione di assolvere non solo portando all'attenzione della Regione le istanze del territorio. Crediamo che fare rete con gli operatori del settore rappresenti il primo passo da compiere per una sanità più aperta, accessibile, alla portata di tutti i cittadini".

"La Casa di Cura Città di Aprilia è la struttura Ospedaliera del territorio e dei suoi cittadini – ha aggiunto Gabriele Coppa, direttore generale della Clinica Città di Aprilia – Per tale motivo siamo estremamente lieti di poter avviare una collaborazione strategica ed operativa con Lanfranco Principi, sindaco di Aprilia, per garantire nel miglior modo possibile un accesso equo e trasparente alle cure. Nelle prossime settimane, insieme al Comune di Aprilia e ai referenti della Medicina del Territorio, analizzeremo i dati relativi ai bisogni della popolazione e definiremo percorsi ad hoc di presa in carico".

A riprova di questa nuova e fattiva collaborazione, in occasione della sua visita il sindaco Lanfranco Principi ha annunciato che la campagna di prevenzione urologica avviata lo scorso 21 giugno dalla Casa di Cura Città di Aprilia ha ottenuto il patrocinio del Comune. Un risultato importante per la struttura, ma che non arriva da solo: anche l'ospedale Regina Apostolorum, altra struttura del gruppo Lifenet nel Lazio dove è stata attivata la stessa iniziativa, ha ottenuto lo stesso riconoscimento da parte del Comune di Albano Laziale.

Fino a sabato 29 luglio 2023, presso le due strutture sarà possibile richiedere gratuitamente il pacchetto "esame PSA e visita urologica", una campagna promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale del Lazio (FIMMG) volta alla prevenzione delle patologie urologiche nell'uomo e del tumore della prostata.

Sono state tantissime le persone che hanno già aderito all'iniziativa: ad oggi, oltre 670 pazienti hanno deciso di sottoporsi all'esame.

Partecipare è semplicissimo: basta presentarsi (senza appuntamento o prescrizione medica) al CUP dell'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale o della Casa di Cura Città di Aprilia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 11:00 alle 12:30 e il sabato dalle 11:30 alle 12:30 e richiedere il "Pacchetto PSA e visita urologica" gratuito. Il prelievo ematico per l'esame del PSA potrà essere eseguito sia presso l'Ospedale Regina Apostolorum che presso la Casa di Cura Città di Aprilia, mentre tutte le visite urologiche saranno effettuate presso la Casa di Cura Città di Aprilia, nella fascia oraria indicata dal CUP in fase di prenotazione. Il giorno della visita il paziente riceverà contestualmente dall'urologo l'esito del PSA.