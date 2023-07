Si è laureata con il massimo dei voti Antonietta Gargiulo, presso l'università Donnaregina di Napoli. La mamma di Alessia e Martina Capasso ha discusso davanti alla commissione la tesi in Scienze Religiose indirizzo Pedagogico didattico dal titolo "L'educazione civica nel contesto della didattica dell'Irc nella scuola secondaria di primo grado", ottenendo un punteggio di 110. Ed è stata proprio Antonietta, da qualche anno impegnata come maestra in una scuola dell'hinterland napoletano a condividere questo traguardo con una storia pubblicata sul profilo instagram, dove mostra la tesi insieme al classico copricapo dei laureati, un mazzo di fiori e la foto delle figlie; il tutto accompagnato dal messaggio: «Grazie a chi mi ha accompagnato in questo cammino. Ad Ale e Marti la forza e l'ispirazione dei miei giorni». La colonna sonora scelta da Antonietta per la storia è stata "A thousand years" di Christina Perri. Non proprio una canzone qualunque ma un testo che parla di un amore infinito, come quello che prova per Ale e Marti. C'è infatti una parte che recita testualmente: «Il tempo ha portato il tuo cuore da me. Ti ho amato per mille anni. E ti amerò per altri mille».

Quella di Antonietta è una storia di dolore e resilienza ma soprattutto una storia che parla di un'infinita fede e l'amore per i suoi due angeli.