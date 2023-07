Il presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora è intervenuto ieri alla cerimonia ufficiale di presentazione ed emissione dei cinque francobolli ordinari dedicati all'Italia del mare, che si è svolta presso la sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La serie raffigura le quattro Repubbliche Marinare, i comuni di Monfalcone, Mazara del Vallo, Sabaudia e la tecnologia marina con la wave energy e l'eolico offshore.

La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, del sottosegretario con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, del sindaco di Amalfi, Daniele Milano, dell'assessore al turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi e dell'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesco Soro.

"Sono particolarmente onorato" – ha sottolineato il presidente Acampora – "di prendere parte a questo momento celebrativo, che ritengo abbia una forte valenza simbolica, perché riconosce al mare una centralità nell'ossatura non solo economica ma anche sociale e culturale del nostro Paese. È importante continuare a lavorare tutti insieme, come stiamo facendo anche con il Governo, per restituire l'Italia alla sua natura di Nazione marittima e per farlo dobbiamo partire dalla consapevolezza che il mare sia prima di tutto un'emozione in grado di unire, persone, popoli, territori e competenze".

"Sono particolarmente orgoglioso" – ha concluso Acampora - "anche della presenza della provincia di Latina, rappresentata da Sabaudia, celebrata con un francobollo che la raffigura con uno splendido panorama dall'alto del lago che si collega al mare, celebrando così i 90 anni della fondazione della città".