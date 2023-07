Proverà a ricorrere in appello il Comune di Maenza per evitare l'esborso di circa 107 mila euro per la vicenda legata ai lavori di rifacimento della strada in località Vaccara. L'Ente è stato infatti condannato nei giorni scorsi a pagare i lavori eseguiti dalla ditta che realizzò un nuovo tratto di via Vaccara per permettere il passaggio dei mezzi impiegati nel taglio e trasporto di legname a Colle Santo.

È questo quanto deciso dal Giudice monocratico del Tribunale di Latina, la dottoressa Concetta Serino che, a dire il vero, ha condannato il tecnico che all'epoca dei fatti era il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale al pagamento in favore della società esecutrice dei lavori e creditrice della somma complessiva di euro 91.027,68 e il il Comune di Maenza, a rifondere al tecnico la somma che corrisponderà alla ditta. Lo stesso per quanto riguarda le spese di lite quantificate in oltre 13000 euro (800,00 per spese, 3.000,00 per la fase di studio, 2.000,00 per la fase introduttiva, 3.000,00 per la fase istruttoria e 4.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali). La vicenda risale al 2010 quando l'intervento che ha originato il contenzioso venne affidato.