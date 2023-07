Il Rotary Club Latina, venerdì 14 luglio alle ore 17:00, presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo, organizza un incontro dal titolo "Via Don Morosini da progetto a realtà?", una iniziativa attraverso la quale il Club presieduto dall'Avv. Gianluca Carfagna intende riportare all'attenzione dell'Amministrazione e della cittadinanza il progetto vincitore, esattamente 10 anni fa, del bando di gara per la riqualificazione di Via Don Morosini, ideato e promosso proprio dal Rotary Club Latina.

«In occasione dell'80° anniversario della fondazione della città, il Rotary Club di Latina – ricorda Carfagna - con l'adesione del Comune e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Latina, ha indetto un concorso nazionale di idee dal titolo: "Riqualificazione ed arredo urbano di Via Don Morosini". La partecipazione era riservata ai soli gruppi di progettazione e aperta agli architetti, ingegneri e dottori agronomi/dottori forestali iscritti ai rispettivi Albi Professionali con anzianità di iscrizione non superiore a dieci anni, questo per offrire un'opportunità ai professionisti più giovani».

Il bando ottenne un ampio, forse anche inatteso, riscontro: 50 i progetti presentati per un totale di 262 partecipanti, suddivisi in 105 architetti, 69 ingegneri, 50 agronomi e 38 collaboratori, provenienti da tutta Italia, in particolare dal Lazio e dalla Toscana, ma anche uno dalla Spagna. Ad aggiudicarsi il primo premio fu il progetto "Ovunquemente" del gruppo dell'arch. Chiara Parpinel di Latina, tra i relatori dell'incontro in programma venerdì al Circolo Cittadino. Secondo premio per il progetto "In riga", il gruppo con a capo l'arch. Simone Stabile di Sermoneta, terzo posto per il progetto "Agro urbano da vivere", il gruppo con a capo l'ing. Fabio Chialastri di Cave (Roma). Menzione speciale per i progetti "Urbanatura" del gruppo guidato dall'arch. Stefano Salvatori di Viterbo, e "Per un viale di tutti" dell'arch. Eleonora Burlando di Genova.

«Gli obiettivi sono valorizzare l'area di progetto a partire dal settore urbano storico di fondazione – si legge nella descrizione dell'intervento previsto dall'elaborato primo classificato – potenziare la centralità del luogo sfruttandone la sua strategica posizione, valorizzare la percezione della quinta urbana. A livello di microscala dell'area di intervento gli obiettivi saranno ridare organicità di insieme all'area e al suo contesto, innovare sotto il profilo dei materiali, della pavimentazione, dell'arredo urbano, del colore e dell'illuminazione, collocare nuovi spazi urbani coerenti tra loro, valorizzare le risorse presenti per consentire utilizzi differenziati a seconda delle diverse ora del giorno e delle stagioni».

Nel corso dell'incontro - organizzato e coordinato grazie anche al lavoro di raccordo con l'Amministrazione Comunale svolto dalla socia del Rotary Club Latina nonché consigliere comunale Simona Mulè - interverranno il Sindaco Matilde Celentano, l'Assessore ai Lavori Pubblici e al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, Massimiliano Carnevale, e l'Assessore alla Definizione delle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio, alle Politiche di sviluppo dei Borghi e del Centro storico, Annalisa Muzio, oltre all'Arch. Chiara Parpinel, capogruppo "Ovunquemente", il progetto vincitore. A fare gli onori di casa il Presidente del Rotary Club Latina, Gianluca Carfagna: «Dopo dieci anni – è il suo auspicio_ mi auguro che sia arrivato il momento di trasformare il progetto in realtà e l'attenzione che abbiamo ricevuto dall'Amministrazione mi fa ben sperare per il futuro di questa nostra iniziativa».