Quello della sosta senza regole resta un problema sui litorali. Partendo da quello di Sabaudia, all'interno del Parco Nazionale del Circeo. Eppure il parcheggio sulla duna resta una costante dalla Bufalara a Torre Paola come dimostrato da uno scatto inviato da un lettore che appunto stava procedendo in direzione Torre Paola domenica scorsa. Molte persone hanno fermato anche i volontari di protezione civile Anc in servizio per l'antincendio che hanno segnalato alle forze dell'ordine la situazione sul lungomare, complessivamente. E si torna a parlare di danni alla duna nonostante quanto accaduto nei mesi scorsi. E c'è chi mette anche in preventivo la sanzione per una giornata di mare, l'unico deterrente potrebbe essere il carro attrezzi.