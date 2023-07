Il colosso cinese Dingsheng Group sbarca a Cisterna acquistando la Slim Aluminium per la maxi cifra di 120,5 milioni di euro. II fondo tedesco Quantum Capital Partners infatti ha ceduto al gruppo asiatico leader mondiale nel settore dell'alluminio, con sede nella città di Zhenjiang nella provincia dello Jiangsu, dell'intero capitale sociale della Slim. La realtà di via Reynolds è stata venduta ad una cifra pari a 6,4 volte il margine operativo lordo di 18,9 milioni del 2022. Nello stesso anno ha visto crescere i propri ricavi da 252,5 a 326,8 milioni di euro, con un risultato netto salito da 2,4 a 9,6 milioni di euro. Quando sette anni fa il fondo con sede a Monaco di Baviera aveva rilevato la Slim da Norsk Hydro, l'azienda era in rosso...