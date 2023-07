Lo scorso 23 giugno un cittadino indiano di 38 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Portosello e via Migliara 47. Diversi residenti si sono trovati davanti l'accaduto, un momento tragico che però non è stato dimenticato. Perchè uno di questi residenti, Ernesto Loffreda, ha scritto una lettera che riportiamo affinchè questa tragica morte, l'ennesima sulle strade pontine non venga dimenticata.

«Qualche giorno fa -si legge nella lettera - l'ennesimo cittadino indiano è deceduto sulle strade dell'agro pontino investito da un auto mentre era in sella al suo scooter. Purtroppo mi è capitato di passare poco dopo l'incidente ed ho visto il poveretto a terra ormai privo di vita coperto da un telo. Intorno solo due carabinieri in attesa del magistrato per le procedure di rito nessun parente nessun amico nessun conoscente. Una tristezza incredibile a pensare alla morte di una persona, probabilmente un bracciante agricolo come tanti suoi connazionali venuto dall'altra parte del mondo per cercare fortuna nel nostro Paese facendo un lavoro che molti italiani nemmeno si sognano di prendere in considerazione . Voglio ringraziarlo ed esprimere vicinanza ai parenti e dire loro che il loro caro non era solo un ‘numero' ma un essere umano e qualcuno lo ricorderà.

Ho condiviso questo pensiero con alcuni amici di Borgo San Donato che ringrazio, in particolare Maurizio Carlesso che ha provveduto a costruire la Croce che abbiamo piantato insieme ad una piantina sul luogo dell'incidente a ridosso dell'incrocio tra via Portosello e la Migliara 47. Spero anche che quella Croce (l'ennesima sulle strade pontine ) serva a sensibilizzare tutti ad una guida più prudente e meno distratta senza voler dare giudizi o colpevolizzare nessuno».

Quindi l'invito a pubblicare il nome del bracciante. La lettera è uno spunto importante, un messaggio rivolto anche alla comunità indiana. Perchè purtroppo del cittadino indiano deceduto Singh A. non si hanno molte informazioni e nemmeno appunto il nome per intero. Ma la comunità indiana potrebbe dare una mano in questo senso perchè venga ricordato. I cittadini hanno comunque espresso cordoglio e solidarietà a chi lo ha conosciuto proprio nell'ottica di ciò che è stato scritto nella lettera e cioè che la vittima non è solo un numero legato purtroppo ai decessi per incidenti stradale. E non è solo un numero per il fatto che al momento non se ne conosce il nome. Anzi. Da questo gruppo di residenti di Borgo San Donato è arrivata una lezione importante che potrebbe essere l'inizio di una campagna di sensibilizzazione aggiungendosi inoltre alle molte richieste avanzate negli anni per la messa in sicurezza di quei tratti. I fiori sbocceranno su quella piantina a bordo strada, come segno di ricordo e di rispetto.