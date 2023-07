Zita sarà il primo cane bassotto ad arrivare in moto a Capo Nord e lo farà con Cosimo Pintore, il suo partner, e con il patrocinio del Consorzio Turistico di Gaeta, che ha deciso di nominarli loro ambasciatori. Per questo, entrambi saranno supportati nel prossimo viaggio che li vedrà impegnati nell'impresa unica nel suo genere. La partenza prevista per la seconda metà di luglio da Formia, sarà l'occasione peraugurare "buon viaggio" ai due avventurieri e per consegnare loro due tele d'Auto rerealizzate per l'occasione dall'Artista Filomena Vezza, una per Michele Agostinetto (autore dell'impresa "Un viaggio da sclero") ed una per l'amministrazione del Comune di Valdobbiadene (con cui il Consorzio ha un fortelegame sociale e morale). Nello specifico la coppia motorizzata, toccherà alcunet appe significative: Carpi, meta scelta per condividere l'esperienza con alcuni motociclisti che sonorientrati da Dakar e che sono stati i protagonisti di una raccolta fondi per i bambiniafricani; Brescia, dove la incontreranno Miriam Orlandi, grandissima viaggiatrice (autrice delviaggio in moto in solitaria dalla Patagonia all'Alaska da cui il libro "Io Parto"); Valdobbiadene, consolidando così i rapporti tra le due città che già hanno sposato imedesimi principi di solidarietà e umanità. Il Viaggio proseguirà attraverso la Germania (anche per portare un fiore al papà di Cosimo, scomparso durante il Covid), la Danimarca ed infine l'estremità europea Capo Nord. In tutti i luoghi in cui si troveranno, daranno vita ad una campagna contro l'abbandono degli animali. Per seguire Zita & Cosimo sui canali social: @zitaontheroad e sui canali ufficiali del Consorzio Turistico.