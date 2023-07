E' una situazione che va avanti da giorni quella alla foce del lago di Caprolace. La foce che collega il lago al mare è completamente insabbiata e quando la marea è più bassa è possibile anche fare...una passeggiata.

E' quanto si può facilmente constatare dalla strada dove sono ancora presenti le barriere jersey posizionate per delimitare l'area dove sono stati effettuati i lavori dopo uno dei cedimenti della duna. Barriere che tra le altre cose sono state anche imbrattate dai vandali. E per quanto l'insabbiamento del canale possa essere considerato una curiosa attrattiva, preoccupa il rischio anossia per il lago di Caprolace.