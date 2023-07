Capita purtroppo spesso, soprattutto d'estate quando scarseggia l'acqua all'interno della foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo, che la fauna selvatica, in modo particolare daini, attraversi strade come via Litoranea, via Migliara 53 ma anche la Pontinia piuttosto che via Migliara 49. Gli animali vengono uccisi ed il rischio per gli automobilisti aumenta. C'è poi un terzo problema, quello legato al recupero delle carcasse soprattutto nei mesi più caldi. Basta transitare anche ora sulla Litoranea per accorgersi della situazione, un problema non soltanto di "odori" ma anche di igiene.

Tanto per fare un esempio, ormai diversi giorni fa i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra hanno segnalato la presenza della carcassa di un daino su via Litoranea a tutti gli Enti di competenza, almeno in teoria. Al momento non si è ancora capito infatti chi dovrebbe effettuare il recupero della carcassa. Sul posto è intervenuto anche il personale della Asl veterinaria. L'animale con il passare dei giorni è stato prima coperto con un sacco di plastica e nelle ultime ore addirittura con la terra. Questa l'unica "soluzione" adottata al momento.