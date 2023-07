È stato intitolato a Vittorio Cortelletti, colono pioniere dell'agro romano, il piazzale antistante il cimitero nuovo di Ardea.

Sabato 15 luglio la cerimonia di svelamento della targa da parte del Sindaco Maurizio Cremonini insieme agli otto figli viventi di Vittorio Cortelletti e i nipoti, oltre a una rappresentanza dell'associazione Pionieri e del Circolo Trentino Pontino con Gianni Martinelli in rappresentanza del presidente Paolo Perotto, gravemente malato e scomparso il giorno successivo.

La storia di Vittorio Cortelletti, classe 1911, è simile a quella di tante altre famiglie della colonia trentina di Mahovljani nella ex Jugoslavia, all'epoca parte del regno Austro-Ungarico, richiamate in Italia alla fine degli anni Trenta dal governo Mussolini e assegnatarie dei poderi dell'agro romano ricadenti sotto la giurisdizione della neonata Pomezia, tra cui quello di via Strampelli assegnato a Vittorio Cortelletti, dove oggi sorge il piazzale a lui dedicato. Con lo scoppio della guerra, Cortelletti venne inviato in Sicilia per fronteggiare lo sbarco anglo americano. Il 14 agosto 1943 fu catturato dagli inglesi: rimase prigioniero fino al gennaio 1946.

Per tutta la vita è stato coltivatore diretto. Nel 1971 la Repubblica Italiana ha conferito a Vittorio Cortelletti la croce al merito di guerra per i servizi resi alla Patria e per la prigionia subìta. È morto nel 1995 a 84 anni.

L'iter di intitolazione è iniziato con la precedente Amministrazione Savarese e concluso con l'attuale Giunta Cremonini, dopo il benestare della Prefettura di Roma.

«Questa intitolazione è importante per tutte le famiglie che discendono dai coloni di queste terre - ha affermato il Sindaco - è una cerimonia che celebra il lavoro di tante persone che hanno contribuito a far crescere il nostro territorio».

Insieme al sindaco hanno partecipato alla cerimonia anche i consiglieri Raffaella Neocliti, Luca Vita e Niko Martinelli.