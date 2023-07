Partirà il prossimo 31 luglio la prima fase del nuovo sistema di raccolta "Porta a Porta" nel quartiere San Valentino che interesserà le utenze domestiche non condominiali.

È un progetto molto importante per l'intera comunità, poiché consentirà di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, con effetti di miglioramento dei requisiti di qualità ambientale.

Le strade del quartiere San Valentino interessate dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti "Porta a Porta" sono: via Mazzesi, via De Bonis, via Mariani, via A. Leonardi, largo Fiorentini, via Sciarretta, via Cucchi, via Monda, via Borsellino, via Biscossi, largo Salvini, largo Perazzotti, via Tirreno, via Ponza, via Palmarola, via Amalfi, via Ischia, via Ventotene, via Zannone, via Procida, via Vignoli, via San Valentino, via Monti Lepini dal civico 114 al civico 130.

«Abbiamo fissato un incontro aperto ai residenti che abitano nelle strade interessate dal "Porta a Porta", per sabato 22 luglio a partire dalle ore 17:30 presso il Centro Polivalente di San Valentino, per presentare con la Cisterna Ambiente il nuovo sistema di raccolta e confidiamo nella partecipazione numerosa – hanno dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore all'ambiente Marco Capuzzo –. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la raccolta differenziata in tutta la città, per arrivare ad una tariffa puntuale dei rifiuti che consentirà di far pagare tutti e pagare meno. Facciamo appello alla cittadinanza per migliorare il decoro urbano e per fermare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti da un quartiere ad un altro. Nonostante le innumerevoli difficoltà di cui siamo consapevoli, dobbiamo investire sulla riduzione, riuso, sulla raccolta differenziata, sul riciclo, recupero dei rifiuti, coerentemente con un modello di economia circolare che vada verso la diminuzione delle discariche e una gestione appropriata e consapevole dell'intero ciclo dei rifiuti che ogni Comune deve smaltire, per quanto possibile, in autonomia».

Da oggi, 17 luglio, sono in distribuzione i nuovi kit informatizzati da parte degli operatori della Cisterna Ambiente, corredati del calendario di raccolta, presso l'apposito punto allestito al Centro Polivalente del quartiere San Valentino in via Pietro Nenni.

Il ritiro dei nuovi kit di raccolta potrà essere effettuato dal lunedì al sabato, dalle ore 14:30 alle ore 19:30, fino a sabato 29 luglio.

Sarà possibile ritirare il kit anche presso l'Ecocentro della Cisterna Ambiente, in via 1º Maggio dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

La consegna dei kit verrà eseguita previo controllo del documento d'identità, ovvero della necessaria delega in caso di ritiro per conto di terze persone. È necessario, per evitare disguidi o ritardi, presentare l'avviso di pagamento della Tari per verificarne la corretta intestazione.