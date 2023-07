"Il nuovo ospedale di Latina si farà, con un importante investimento dell'Inail. Lo ha confermato oggi pomeriggio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nell'ambito della conferenza indetta per illustrare il piano di investimenti varato per l'edilizia sanitaria.

Questa è la sanità che ci piace, fatta di azioni concrete".

Così questa sera il sindaco di Latina Matilde Celentano, soddisfatta per le parole del presidente Rocca che, a pochi giorni da un incontro avuto a Roma nella sede regionale di via Cristoforo Colombo, ha confermato gli interventi previsti per la città di Latina, il territorio pontino e dell'intera regione.

"Finalmente una sanità al passo dei bisogni delle comunità – ha affermato la prima cittadina del capoluogo. Sono 37 gli interventi per potenziare la sanità del Lazio programmati dalla Regione per quasi 1,2 miliardi di euro, come risulta dal piano varato oggi dalla giunta Rocca.

Un piano da un miliardo e 171 milioni di euro complessivi, già stanziati ma non ancora impegnati, per la riapertura di ospedali, l'adeguamento antincendio di Asl e ospedali e antisismico per le strutture sanitarie e per le innovazioni tecnologiche, come l'acquisto di nuove attrezzature e arredi, i lavori di ampliamento e la realizzazione di nuovi servizi e il completamento degli ospedali di Comunità non finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

"Il pragmatismo dell'attuale governo della Regione Lazio ci lascia già intravvedere il nuovo ospedale per il prossimo futuro – ha concluso il sindaco Celentano – Apprendiamo dal presidente Rocca di: 868 milioni di euro dell'Inail per realizzare cinque nuovi ospedali: Ospedale del Golfo (nel Sud Pontino), Latina, Rieti, Nuovo Ospedale Tiburtino (Asl Rm5), Acquapendente (Viterbo)" --