Piogge eccezionali e poi il caldo afoso. E' così che la Peronospora una delle malattie peggiori per le viti e l'uva avrebbe fatto comparsa nel territorio corese mettendo in ginocchio la produzione annuale ed è per questo che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro De Lillis ha avviato l'iter per richiedere alla Regione Lazio la proclamazione dello stato di calamità e ottenere, a favore di tutti i viticoltori e gli altri coltivatori danneggiati, i risarcimenti. Da qui l'invito a coltivatori e aziende danneggiati, da parte del sindaco e dell'assessore all'Agricoltura Simonetta Imperia, a compilare i moduli reperibili sui portali della Protezione civile da inviare in Regione per ottenere i risarcimenti.

Nell'edizione di domani l'articolo completo.