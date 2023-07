L'interruzione idrica nel territorio di Aprilia prevista per oggi preoccupa la cittadinanza, che sarà chiamata a restare senz'acqua per nove ore in una delle giornate più calde dell'anno.

Un'emergenza che certamente aumenterà i disagi delle persone, in particolare degli anziani soli ai quali è fortemente sconsigliato muoversi negli orari più caldi e per i quali si prospetta difficoltoso rifornirsi alle autobotti che stazioneranno in città. Per questo i consiglieri comunali d'opposizione (Luana Caporaso, Antonio Terra, Davide Zingaretti, Davide Tiligna, Gloria Mastrocicco, Bruno Di Marcantonio, Fabrizio Fiorentini, Pasquale De Maio e Francesca Barbaliscia) hanno chiesto alla società Acqualatina di rinviare i lavori. «In virtù dell'emergenza caldo di questi ultimi giorni e considerate le previsioni da bollino rosso per oggi, chiediamo alla società che in provincia gestisce il servizio idrico - affermano i consiglieri della coalizione Aprilia Civica - se non sia il caso di posticipare i lavori in una fase meno emergenziale. O di effettuare i lavori durante le ore notturne. Allo stesso modo chiediamo all'amministrazione comunale se, oltre ad aver disposto la chiusura degli uffici comunali attraverso una ordinanza sindacale, abbia chiesto informazioni in merito e valutato la possibilità di un intervento a tutela dei cittadini e in special modo delle fasce più sensibili della popolazione come anziani, malati e minori. Se si tratta di un intervento non urgente crediamo sia doveroso non mettere in crisi i cittadini di Aprilia proprio in questi giorni di forte emergenza caldo. Secondo il programma-lavori, l'interruzione idrica coprirà l'intera giornata di domani dalle 9.30 alle 18.30 creando notevoli disagi».

L'amministrazione comunale da parte sua ha attivato un servizio di assistenza per l'approvvigionamento idrico a favore di anziani soli, persone fragili e portatori di patologie. Un'attività che sarà svolta dai volontari della Croce Rossa Italiana di Aprilia, in accordo con l'ufficio di protezione civile della Polizia Locale. Il servizio sarà attivo oggi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17.00. «Il servizio verrà attivato in tutta sicurezza, agli utenti - spiega il Comune di Aprilia - verrà fornito un codice antitruffa per evitare possibili raggiri o truffe. Per necessità è possibile contattare negli orari indicati i seguenti numeri: 339.1582672, 331.2939787 e 0092062142. Per emergenze sarà possibile contattare la polizia locale al numero 0692018400».

Inoltre il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi con un'ordinanza ha disposto la chiusura per tutta la giornata di oggi degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale (ad eccezione dei plessi di Campoleone e di Campoverde), delle strutture socio sanitarie e di tutti gli uffici comunali. Oltre alle due sedi municipali, resteranno chiusi l'asilo nido comunale "D'Alessio" di via Giustiniano, la biblioteca Manzù, le strutture gestite dall'azienda speciale Multiservizi, il centro diurno Giardino dei Sorrisi, il servizio di assistenza domiciliare Sad, il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili Sapis e il Centro Sada.