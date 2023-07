La Regione Lazio ha comunicato di non avere a disposizione fondi per la bonifica del sito ECO-X e che la polizza fidejussoria di oltre 700mila euro non esiste più. «E' una situazione gravissima e un abbandono del nostro territorio - ha sottolineato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ed exi sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà - Con un'interrogazione al presidente della Regione Lazio Rocca del 5 maggio scorso ho chiesto chiarezza sui soldi che la Regione deve restituire al Comune di Pomezia per l'intervento di messa in sicurezza già realizzato nel 2019 e sulla polizza fidejussoria di oltre 700mila euro mai pervenuti all'ente pometino. La risposta all'interrogazione è arrivata dalla Direzione regionale Ciclo dei rifiuti e non è per niente rassicurante.

La Regione dichiara innanzitutto che non è stato possibile escutere la polizza fidejussoria perché la società assicurativa, con sede in Romania, è stata dichiarata fallita, perché insolvente, dal tribunale romeno con sentenza definitiva in data 20 aprile 2022. Ciò significa che gli oltre 700mila euro che potevano essere utilizzati per iniziare a bonificare l'area sono svaniti nel nulla, ma anche che nessuno, in più di un anno, si è preoccupato di comunicarlo al Comune di Pomezia. Inoltre – ha spiegato il consigliere regionale - i soldi anticipati dall'ente pometino per la messa in sicurezza d'emergenza, oltre 180mila euro, non sono stati ancora restituiti, nonostante sia stata inviata tutta la documentazione richiesta già nel 2019. E cosa ancor più grave, la Regione scrive che non ha fondi in bilancio per finanziare la bonifica di ECO-X, ‘considerato peraltro che nel corrente anno è già stato concesso, a favore del Comune di Pomezia, un finanziamento di 2.500.000 mila euro per la messa in sicurezza di un altro sito industriale abbandonato', vale a dire l'ex Kema, bomba ecologica che stanzia sul territorio di Pomezia dagli anni '80. Dovremo aspettare anche stavolta 30 anni per un finanziamento che ci consenta di bonificare il sito ECO-X».